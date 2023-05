Sampdoria, La Gumina torna dopo prestito a Benevento: futuro incerto per l’ex Palermo

I due club sono pronti a voltare pagina dopo le rispettive retrocessioni ed in bilico c'è Antonino La Gumina. L'ex Palermo con ogni probabilità lascerà la Sampdoria in cerca di nuovi stimoli.

Una stagione amara e deludente sia per la Sampdoria, sia per il Benevento. Il club blucerchiato è già matematicamente retrocesso in Serie B da diverse settimane e dovrà ricostruire la propria squadra per la cadetteria, pensando anche ad alcuni dei propri calciatori mandati in prestito nel corso dell'attuale stagione.

Tra questi c'è Antonino La Gumina, attaccante nativo di Palermo con un passato nel club rosanero, che però ha deluso le aspettative, così come gran parte della formazione sannita, con il campionato culminato con un downgrade in Serie C. Solamente tre le reti realizzate distribuite in quindici presenze dal centravanti classe 1996 in questa Serie B che, secondo quanto riportato da SampNews24, sembrerebbe avere un futuro lontano dal club blucerchiato che non parrebbe intenzionato a ripartire dall'ex Empoli e Como.