Sampdoria, La Gumina: “Gol in un momento difficile. A Parma con altro atteggiamento”

Antonino La Gumina aveva sbloccato il match della scorsa giornata di Serie B tra Sampdoria e Cittadella, con una girata in uno spazio stretto mirando il primo palo. Un gol da vero bomber d'area di rigore per il centravanti ex Palermo che però non è bastato per portare punti alla compagine blucerchiata che ha subìto la rimonta della formazione di Gorini vittoriosa per 1-2. Tramite i canali ufficiali del club ligure, La Gumina ha commentato così questo periodo complicato per la squadra di Andrea Pirlo: