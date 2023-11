Sampdoria, Ghilardi: “Vogliamo tornare in Serie A, dobbiamo continuare a vincere”

“Fortunatamente abbiamo incominciato a vincere. Era quello che volevamo. Purtroppo non siamo riusciti a partire bene così dall’inizio, non è stato facile. Ora ci stiamo riprendendo e speriamo che continui così. Siamo fiduciosi. Le ultime partite ci hanno dato fiducia. Dobbiamo continuare a vincere e poi si vedrà alla fine cosa avremo fatto. Noi puntiamo a dare il massimo per cercare di tornare in Serie A. Che sia diretta o con i playoff cerchiamo sempre di arrivare più in alto possibile".

“Una partita molto difficile come tutte in questo campionato. E’ molto importante fare altri tre punti per la continuità, per la fiducia e per cercare di risalire ancora in classifica che è il nostro obiettivo. Loro giocano in casa e possono essere un po’ avvantaggiati. Non va dimenticato però che anche noi abbiamo dei tifosi che ci sostengono sempre, sia in casa che fuori. Spero ci diano il supporto per vincere questa partita che, come detto, non sarà facile”.