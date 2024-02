Sampdoria, Ferrero risponde a Manfredi: “Troviamo accordo per il bene di questo club”

Sulle frequenze di Radio Cusano, l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha risposto a Matteo Manfredi che, dopo il 2-2 con il Modena, è intervenuto in conferenza stampa ribadendo le difficoltà del club in virtù della situazione legata alle vicende con l'ex patron.

"Lo pseudo presidente, non si capisce… ogni tanto racconta delle cose. Io voglio il bene della Sampdoria e vorrei sistemare questa situazione, chiudere le cause, i processi perché i processi portano solo feriti e anziché spendere i soldi in avvocati, (Manfredi) ci comprasse un calciatore, ci facesse sognare. Troviamo un accordo, va bene e perché Manfredi non lo fa?