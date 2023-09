Sampdoria-Cittadella, probabili formazioni: Kasami pronto. Ok Verre, dubbio La Gumina

Archiviata la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, la Sampdoria torna in campo per il posticipo che chiude la quinta giornata del campionato di Serie B. Ad attendere i blucerchiati, nel posticipo di lunedì sera, ci sarà il Cittadella. Calcio d'inizio in programma alle 20:30 allo stadio "Luigi Ferraris".

La Sampdoria è quasi obbligata a vincere per scalare la classifica visto l'allungo delle compagini concorrenti alla lotta alla promozione come Parma, Venezia e Palermo. L'inizio altalenante della compagine allenata da Andrea Pirlo ha fatto mormorare la piazza blucerchiata che si auspicava un avvio di stagione decisamente migliore. Dal calciomercato degli svincolati è arrivato l'ex rosanero Kasami a rinforzare la zona nevralgica, con lo svizzero pronto anche per una maglia da titolare insieme a Ricci e Verre. In avanti, invece, sono diverse le opzioni che potrebbe adottare il tecnico ex Juventus, con la più probabile che vede il tridente composto da Pedrola e Borini al supporto di La Gumina. Tuttavia, le prestazioni del centravanti palermitano non hanno reso le aspettative in queste prime giornate, pertanto potremmo aspettarci un cambio che potrebbe vedere Borini come falso nueve con l'ingresso di Depaoli nel trio d'attacco.