Sampdoria, c’è la cessione a Radrizzani e Manfredi: l’anno prossima sarà Serie B

Fumata bianca in arrivo! La Sampdoria è pronta a passare ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, che ha fatto da asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI come investitori. Il patron del Leeds United ed il suo socio sono stanti convincenti nei confronti di CdA, banche creditrici e advisors (PwC e Banca Lazard) con la loro offerta. A tal punto di far fuori tutti gli altri acquirenti dalla corsa per l'acquisizione del club ligure.