Sampdoria, Benedetti: “Questo club merita la A. Lavoriamo per farci trovare pronti”

“A Bari ho vissuto un’annata importante, sono stato benissimo, il percorso è stato incredibile, tra città e squadra si era creata una magia, peccato solo per l’epilogo finale. Bella batosta, è dura non pensarci ma bisogna riazzerare sperando che sia l’anno giusto per centrare l’obiettivo. Bari è un piazza giustamente esigente ma incredibile come lo è quella blucerchiata, sono pronto e motivato, vorrei essere protagonista. Mister Mignani è genovese, il suo vice Vergassola ha giocato in blucerchiato, parlavamo spesso di Samp e mi spiegavano quanto è bello viverla da giocatore della prima squadra. Il gol al Südtirol? Quella è stata l’emozione più forte da quando gioco a calcio, se ci penso ho la pelle d’oca. Sono una mezzala moderna mi piace attaccare ma so che bisogna anche difendere, avere equilibrio. Però punto sugli inserimenti, è importante fare gol, aiuti la squadra, non puoi pensare che debbano segnare solo gli attaccanti”.