Salernitana-Parma, Pecchia: “Vogliamo passare il turno. Serie B? Sarà imprevedibile”

Le parole del tecnico del Parma alla vigilia della sfida contro la Salernitana

Giornata di vigilia per il Parma che, nella giornata di domani, farà il proprio esordio in Coppa Italia nella sfida contro la Salernitana in programma domani sera allo stadio "Arechi". Intervenuto ai canali ufficiali del club è il tecnico Fabio Pecchia a presentare il match contro i granata.

"La squadra, nonostante il caldo, sta lavorando con una grande applicazione, anche questa settimana. E questa è la cosa sempre più bella ma anche più complicata per ogni allenatore. Arrivare a fine settimana e dire chi gioca, chi è più pronto, quindi i dubbi ci sono e ci saranno sempre. Per alcuni i dubbi sono legati alla condizione, perché ritornano da un lungo infortunio e parlo soprattutto di Man. E poi Inglese ha ripreso ed è in buona condizione. Il mio modo di dire “fare sul serio”? Significa fare sul serio, valeva anche dopo la Sampdoria. Perché creare la mentalità, uno stile di gioco, un’idea di gioco, non vale solo con il passaggio del turno, dove una partita vale qualcosa. Si comincia a fare sul serio, perché si va su un campo dove c’è un pubblico, c’è un avversario, c’è una squadra di Serie A e vale un passaggio del turno. Nel pre campionato c’era la voglia di fare le partite e di giocare e di creare le mentalità, di giocare per vincere".

Conclude poi con un giudizio al campionato: "Al di là dei nomi, tutte le squadre fatte, in costruzione, nuove o chi ha già una buona base, si preannuncia un campionato bello e proprio per questo imprevedibile, c’è grande differenza con la Serie A, in B questo essere imprevedibile lo rende affascinante. Quando ci saremo dentro, capiremo il vero valore delle squadre”.