Sabatini: “Massara? Palermo per lui una palestra formativa. Roma e Juventus…”

"Massara vive in una dimensione di serenità lodevole, educato, intelligente e preparato. Con me da Palermo in poi ha corso tanto, una palestra formativa che si ritrova oggi, mio grande orgoglio. Mi sento, in maniera ovviamente microbica, artefice dei successi del Milan. La Juve è un laboratorio aperto. Allegri troverà soluzioni, sa fare il suo mestiere. Ci vuol tempo, troveranno un modo per rendere remunerativa la partita. Sono in attesa di recuperare uno dei pochi campioni italiani che abbiamo che è Chiesa, poi Pogba e Di Maria. La non è Roma certamente non spettacolare, ma che sa quello che vuole. Il Milan si ricandida a vincere lo scudetto. I giallorossi somigliano al loro allenatore. Mi dispiace per l’infortunio di Wijnaldum perché sarebbe stato un protagonista importante. Giusto che la Roma dica di lottare per la Champions League, perché vuol dire che devi lottare anche per lo scudetto visto che negli ultimi anni le squadre in quella zona sono sempre molto vicine".