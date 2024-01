Roma, De Rossi per il dopo Mourinho: contatti in corso tra il club e il tecnico

Ore calde in casa Roma, con il club pronto in tempi rapidi ad annunciare il nome del nuovo allenatore della prima squadra, dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero di Josè Mourinho.

La nuova proprietà sembra non avere dubbi: il prossimo tecnico giallorosso sarà Daniele De Rossi. L'ex centrocampista è pronto a dire sì a un contratto fino a giugno, per poi essere rivalutato ed eventualmente confermato a fine stagione in caso di qualificazione in Champions League.