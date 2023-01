Reggina-Ternana, Inzaghi: “Rete annullata inspiegabile. Qualcuno si monta la testa”

"La squadra è stata fantastica, leggendo alcune cose credevo di essere ultimo. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi per quanto stanno facendo. Forse qualcuno si era montato la testa, noi no. Il calcio a volte è strano, certi episodi non vanno dalla nostra parte. Meritiamo di fare qualche gol in più, abbiamo fatto 40 tiri in porta, non posso chiedere di più. Dopo 20 minuti dovevamo essere 2-0 o 3-0. Sono orgoglioso di guidare questa squadra, abbiamo in testa il nostro obiettivo e tra poco lo raggiungeremo, per come giochiamo non dovremmo soffrire in queste partite. E' stato penalizzato dalle ottime prove di Menez, per me è un titolare, ha fatto una grandissima partita e avrebbe meritato il gol. La rete annullata? E' incredibile come il regolamento non sia ancora chiaro. Canotto parte avanti, ma non interferisce con Mantovani, lui va per la giocata e scivola e quindi credo che il gol fosse più che buono. Non pensavo mai di essere a questo punto in questa fase della stagione. Ci siamo arrivati con il duro lavoro. Ad aprile vedremo dove siamo e a cosa possiamo puntare. Le insidie sono dietro l'angolo, ero curioso di vedere la reazione della squadra e la squadra ha avuto la giusto reazione Il gol di Pettinari avrebbe ammazzato un toro, abbiamo dimostrato di avere gli attributi".