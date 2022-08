Reggina-Sudtirol, D’Angelo: “Siamo sulla strada giusta, ma teniamo piedi per terra”

Dopo la gara in trasferta contro la Ternana, la Reggina ha fatto il proprio debutto casalingo al cospetto della Sudtirol: battuto con il risultato di 4-0. Per gli amaranto una serata di festa, come testimoniano le parole dell'allenatore in seconda, Maurizio D'Angelo, intervenuto in sala stampa al triplice fischio.

“Io so quello che pretende il mister e cerco di trasferirlo alla squadra. Sapevamo che loro avrebbero giocato in maniera compatta, è una squadra organizzata e noio dovevamo iniziare la gara con intensità, stando attendi alle loro ripartenze. Siamo partiti bene e siamo stati anche avvantaggiati dal rosso a Curto, ma stavamo interpretando la gara nella maniera giusta. Sappiamo di cosa è capace Reggio, ci aspettavamo questa risposta del pubblico. La nostra è una squadra in fase di costruzione, ci mancano alcuni giorni di allenamento rispetto alle altre squadre. Sappiamo che dobbiamo lavorare e che dobbiamo farlo con entusiasmo. Teniamo ora i piedi per terra, bisogna recuperare il tempo perduto, tra un mese vedremo come risponderà la squadra. L’allenatore chiede alle mezz’ali di partecipare al gioco offensivo. Hanno fatto gol ragazzi giovani, la squadra deve crescere ma è sulla strada giusta. Inzaghi ha preteso massima aggressività e concentrazione, la squadra ha risposto bene. Con il doppio vantaggio, il mister non voleva prendere gol e qualche tacco lo ha fatto arrabbiare“.