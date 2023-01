Reggina-Spal, De Rossi: “Esposito? Una partenza dolorosa. Il nuovo capitano sarà…”

"Come sempre c’è equilibrio ed è importante perché c’è ancora un girone da giocare e perché con la negatività si lavora male. I ragazzi hanno lavorato forte sia fisicamente che nella preparazione della gara. La Reggina ha qualcosa in più di noi dato che sono in vetta e hanno caratteristiche, cercheremo di non fare una partita troppo difensiva senza schiacciarci verso il basso. Devo parlare dei giocatori che sono qui, quella di Esposito è una partenza dolorosa perché è un giocatore importante per la categoria, ma era un suo desiderio. Non c’è nulla da recriminare, ha fatto un buon affare la Spal e lui è in A per cui sono tutti felici o quasi. Non commento altre cose perché non voglio distogliere l’attenzione dal campo. Il nuovo capitano sarà Dickmann perché è un ragazzo affidabile. Questo mese inevitabilmente espone a distrazioni, ma bisogna organizzare bene il lavoro per evitare interferenze esterne. La mia concentrazione è un obbligo professionale e morale verso i giocatori che sputano sangue, compreso chi potrebbe partire a breve. Mi alimento del rapporto che ho con questi incredibili ragazzi, dal primo all’ultimo ed il loro stare dentro a questa situazione indipendentemente da tutto impone a me per primo il massimo dell’impegno“.