Reggina, Santander: “Qui per Inzaghi. Serie A unico obiettivo”

Arrivato alla Reggina per portare gol ed esperienza, pochi giorno dopo l'ufficialità, Federico Santander si è presentato alla stampa in vista dell'esordio stagionale degli amaranto in Serie B.

"Con Pippo sono stato poco, però mi ha dato grande fiducia. E per questa ragione sono qui a Reggio, nonostante la forte richiesta di un'altra squadra. Non vengo solo per fare gol, ma per portare la Reggina in A, questo è il mio unico obiettivo".