Reggina, ipotesi Inzaghi: l’ex Brescia possibile erede di Stellone

Dopo la separazione non senza polemiche tra la Reggina e l'ormai ex tecnico Roberto Stellone, il club amaranto starebbe vagliando diverse ipotesi per la guida tecnica della squadra calabrese, puntando ad un profilo che possa far sognare i tifosi. Il club del patron Saladini sembrerebbe interessato a portare sulla panchina granata l'ex allenatore di Milan e Benevento, Filippo Inzaghi, reduce dall'ultima esperienza al Brescia. Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Strettoweb.it, la Reggina avrebbe avviato una trattativa con l'ex allenatore di Venezia e Bologna, tra le altre, con l’obiettivo di annunciare il nome del futuro tecnico entro il giorno d’inizio del ritiro estivo, in programma il 14 luglio. Nelle scorse settimane altri profili tecnici sono stati vagliati dalla società calabrese, tra questi Alfredo Aglietti, ancora sotto contratto con il club amaranto, Serse Cosmi e Luca D'Angelo.