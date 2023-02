Reggina, Inzaghi: “Palermo? Mercato top, lotteranno per la A. Al Barbera daremo 100%”

"Il Palermo ha preso Tutino e Verre, due giocatori di serie A, ha fatto un mercato top. A Palermo venderemo cara la pelle. E' partita attardata per tanti motivi, però il Palermo lotterà per andare in A, ha una squadra importante, un ottimo allenatore, una società strutturata, ma oggi noi abbiamo otto punti in più, sono contento della mia squadra, sognare non ce lo vieta nessuno.