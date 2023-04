Reggina, Inzaghi: “Col Perugia match point importante. In campo solo chi è al 100%”

"Dobbiamo ripartire dalla nostra gente che ha cantato anche un'ora dopo la fine del match e dalla buonissima prestazione, ma è chiaro che dobbiamo cambiare il risultato. Contro il Perugia sarà un match point molto importante, ci permetterebbe di avere una posizione di classifica molto buona e di riniziare a fare punti : è un'occasione importantissima, mi auguro di vedere un grande spirito come è stato l'altra sera. Sappiamo che ci attendono 8 finali, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo infatti guardare a noi, non agli avversari anche se domani ci sarà un campo difficile e una squadra guidata da un tecnico, Castori, che non scopro io, ma i punti ci servono".

E conclude con una nota sulla rosa: "Andiamo via in 24, non ci sono Pierozzi e Majer e Menez in dubbio, non si è allenato in questi due giorni. In campo andrà però chi è al 100% anche perché lunedì rigiocheremo. E c'è la necessità, come dicevo prima, di fare punti".