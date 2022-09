Reggina, Inzaghi: “Abbiamo ambizione ma il primo obiettivo è mantenere la categoria”

Filippo Inzaghi , tecnico della Reggina , prosegue il suo percorso con gli amaranto in Serie B, attualmente in cima alla classifica. Queste le dichiarazioni in sala stampa in vista della prossima sfida contro il Pisa:

"Anche l’anno scorso la Reggina era tra le prime e sappiamo cosa è successo dopo. Questo per noi deve essere un anno zero, siamo partiti da una nuova società, da un presidente straordinario, da una squadra nuova, dai campi sistemati. Sarà un anno di transizione dove l’obiettivo è innanzitutto mantenere la categoria e poi vediamo. Finora abbiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti. Alcuni segnali ci fanno ben sperare e dovremo essere ambiziosi. Se abbiamo ambizione ma con umiltà, tanto meglio, ma rimango coi piedi per terra. Il Pisa ha un grande organico e un grande allenatore, è una delle candidate per la Serie A e credo che le prime partite non fanno testo. Andiamo su un campo difficilissimo, con un ambiente molto caldo e sarà un bel banco di prova per capire a che punto siamo. Ha potuto permettersi di prendere il miglior difensore delle B, ovvero Barba, e il miglior giovane, ovvero Tramoni. Sappiamo la loro forza e conosciamo la nostra. Alla mia squadra non dovrà mai mancare la rabbia agonistica. Il ds Chiellini ha fatto un'ottima squadra, l'avvio negativo è solo un passaggio negativo, si riprenderà, speriamo però da dopo sabato".