Reggina, il presidente Luca Gallo conferma: “E’ Serie B! Lo avevo predetto…”

In attesa dell’ufficialità, sono emerse le prime indicazioni dal Consiglio Federale che si è concluso pochi istanti fa a Roma.

Nel dettaglio, per quanto concerne il campionato di Serie C, si ripartirà con i playoff e i playout per decidere l’ultima promozione in serie cadetta e le retrocessioni. Ma sono emersi anche i primi verdetti: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D, mentre Monza, Vicenza e Reggina – prime nei rispettivi gironi nel momento dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus – sono state promosse in Serie B.

Lo ha confermato ai microfoni del sito ufficiale del club il presidente della Reggina, Luca Gallo. “Volevo essere io il primo a dare questa notizia ai tifosi della Reggina, alla città di Reggio Calabria. Come avevo predetto la Reggina il prossimo anno giocherà di sabato. La stagione 20/21 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato di Serie C girone C. Questo dovevo, per questo sono felicissimo di comunicarlo. Chiudo dicendo: forza Reggina, sempre!”.