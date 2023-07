Reggina, il ds Taibi: “Umore del gruppo non dei migliori ma lavoriamo con serenità”

"I ragazzi stanno per iniziare a lavorare in modo da farsi trovare pronti il 2 agosto, chiaro che l'umore non sia dei migliori ma vi assicuro che il gruppo è sereno. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro con la massima professionalità, il nostro compito è quello di curare al meglio la parte tecnica. La proprietà? Sono sempre in contatto e porto il massimo rispetto per chi in questo progetto investe dei soldi, non sono mai entrato nel merito della cessione della società. Ripeto, il nostro compito è farci trovare pronti dal punto di vista fisico e tecnico, sperando che le cose fuori dal campo vadano come devono andare. Il mercato? Innanzitutto ringrazio i miei colleghi che stanno mostrando molto rispetto verso la mia persona in questo momento complicato. Non mi spaventa fare mercato in ritardo, ho parlato con la squadra e spiegato che ci sarà un ridimensionamento, chi resta deve farlo con convinzione. In uscita abbiamo Rivas e Di Chiara che sono molto richiesti e potrebbero portare un introito importante, intanto esserci liberati dell'ingaggio di Santander possiamo ritenerlo al momento il miglior colpo dell'estate".