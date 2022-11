Reggina, Giraudo: “Contro il Genoa atteggiamento feroce. La mia su Parma e Cagliari”

Parola a Federico Giraudo . Il difensore della Reggina guidata da Filippo Inzaghi , ai microfoni di ReggioTv, ha rilasciato una breve intervista, in cui si è soffermato sull'andamento delle ultime prestazioni proposte in campo dalla squadra amaranto contro Genoa e Venezia . Di seguito le parole dell'ex calciatore del Cesena :

"Contro il Genoa siamo entrati in campo con un atteggiamento feroce e aggressivo; contro il Venezia non credo sia stata colpa dell'atteggiamento ma nel primo tempo abbiamo giocato male. Nel secondo tempo sia grazie ai nuovi entrati sia perché il Venezia è calato, siamo riusciti a portarla a casa. La sconfitta contro Parma e Perugia avrebbe potuto destabilizzare ma abbiamo reagito bene e le vittorie contro Genoa e Venezia ci possono dare quella spinta in più e consapevolezza che possiamo giocarcela con chiunque".