Reggina-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi cerca l’aggancio a Blessin ai piani alti

Il dodicesimo turno di Serie B 2022-2023 chiude con un big match tra Reggina e Genoa. Una sorpresa ed una conferma, entrambe le formazioni non nascondono per questa categoria grandi ambizioni.

Il pareggio contro il Cagliari attutisce una mini-serie di sconfitte consecutive per la Reggina che ha l'occasione di fare la "voce grossa" contro un'altra big retrocessa dalla Serie A. La compagine di Filippo Inzaghi è a quota 19 punti in classifica e con una vittoria ha la chance di agganciare proprio i rossoblù al secondo posto in zona promozione diretta.