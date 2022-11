Reggina-Genoa, Inzaghi torna a vincere: decisivo l’ex Hernani. La classifica

La Reggina torna a vincere dopo tre gare di stop, al "Granillo" la compagine di Inzaghi supera il Genoa per 2-1 nel posticipo della 12a giornata di Serie B. Sconfitta per il Grifone dopo otto risultati utili di fila, secondo ko in campionato dopo quello contro il Palermo. Decisive le reti di Canotto ed Hernani, non basta il pari di Aramu.