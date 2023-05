Reggina-Ascoli, Colomba: “Playoff? Gara difficile per entrambe, ma il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex di Reggina e Ascoli in vista del match in programma venerdì sera al “Granillo”.

Poco più di quarantotto ore e andrà in scena la trentottesima giornata del campionato di Serie B. Venerdì 19 maggio, alle ore 20:30, allo Stadio “Granillo”, la Reggina ospiterà l’Ascoli nell’ultimo turno della regular season. Con gli uomini di Filippo Inzaghi a caccia dell’intera posta in palio per provare a conquistare l’accesso ai playoff. Intervistato ai microfoni del “Corriere Adriatico”, l’ex tecnico di Reggina ed Ascoli Franco Colomba ha detto la sua in vista del match.

“Entrambe le squadre puntano ad agganciare i playoff. Sarà la partita nella partita, difficile e molto sentita da entrambe le parti. Ma per quanto riguarda i playoff molto dipenderà dal terzo incomodo che è il Palermo, senza dimenticare che conta anche il risultato del Venezia. Se i siciliani batteranno il Brescia il posto è loro, ma come ho detto c’è anche il Venezia che ha un punto in più del Palermo e che gioca a Parma. Tutto può ancora succedere”, le sue parole.