Reggiana, Pettinari: “Zeman maestro, Castori un grande. Serie B? Palermo favorita”

Un aggettivo per definire Zeman, Castori e Nesta? “Zeman l’ho avuto a Pescara, purtroppo solo per 6 mesi. È stato quello che ha trovato la mia esatta collocazione in campo, perché in mezza stagione alle sue dipendenze ho realizzato 12 gol. Credo che l’appellativo di ‘maestro’ sia azzeccatissimo. Con Castori a Trapani, invece, ho fatto la mia annata migliore a livello realizzativo in Serie B, siglando 17 gol. Il mister subentrò a stagione in corso, in un momento in cui la squadra stava andando male, e grazie a lui riuscimmo a realizzare una grande impresa, salvandoci all’ultima giornata. Sul campo. Poi per motivi extracalcistici ci furono tolti dei punti e la squadra retrocesse. Detto questo, un grandissimo allenatore, artefice di promozioni con squadre che non erano favorite e di salvezze insperate. Quanto a Nesta, l’ho conosciuto da poco e mi sto trovando benissimo con lui e con tutto il suo staff; ha delle idee brillanti che cerca di trasmetterci ogni giorno e spero di poter fare grandi cose con lui quest’anno. Sono molto fiducioso”.