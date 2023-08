Reggiana, Nesta: “Palermo sarà protagonista della stagione. Ci faremo trovare pronti”

Parola ad Alessandro Nesta . L'allenatore della Reggiana - ai microfoni di Sky Sport - ha rilasciato una breve intervista, a pochi minuti dall'inizio del match tra la squadra emiliana ed il Palermo guidato da Eugenio Corini . Di seguito, le parole del mister ex Perugia :

“Abbiamo tre partite in questa settimana, abbiamo cambiato qualcosa, ma vediamo gara dopo gara. Spero che non sia un problema tornare a giocare in B davanti al nostro pubblico dopo 24 anni. Il Palermo sarà una protagonista della stagione, noi ci faremo trovare pronti".