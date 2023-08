LIVE SERIE B, Reggiana-Palermo 0-1: segui la diretta testuale di Mediagol.it

GOOOOOLLLL PASSA IN VANTAGGIO IL PALERMO CON LUCIONI! Schema su calcio d'angolo di Insigne a cercare il sinistro al volo di Lund. Respinta corta di Bardi sulla quale si avventa Lucioni a botta sicura. Il pallone supera la linea di pochi centimetri e dopo qualche istante l'arbitro convalida la rete. La prima marcatura dei rosa in questo campionato è del difensore ex Frosinone. 0-1