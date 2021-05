Playoff Serie B, Venezia-Lecce: gli ex Palermo Fiordilino e Gallo dal 1′, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Venezia-Lecce.

Dopo il primo turno, i playoff promozione entrano nel vivo con le semifinali d’andata. Alle ore 20.45, allo Stadio “Pier Luigi Penzo”, i padroni di casa affronteranno gli uomini di Eugenio Corini. Il Venezia è reduce dalla vittoria conquistata per 3-2 contro il Chievo Verona che gli ha permesso di passare il turno, mentre il Lecce ha concluso la stagione al quarto posto e scenderà in campo per la prima volta dopo la fine della regular season.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. All.: P. Zanetti.

A disp.: Pomini, Ferrarini, Dezi, Felicioli, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Bocalon, Svoboda, Ricci, Crnigoj, Esposito.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski, Coda.

A disp.: Bleve, Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Yalçin, Nikolov, Listkowski, Zuta, Calderoni, Henderson, Tachtsidis. Allenatore: E. Corini.