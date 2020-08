Playoff Serie B, tutto pronto per Spezia-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv, Italiano e Nesta…

Chi tra Spezia e Frosinone conquisterà la promozione in Serie A dopo Benevento e Crotone?

Alle ore 21.15, fra le mura dello Stadio “Alberto Picco”, la compagine ligure sfiderà gli uomini di Alessandro Nesta nella sfida valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. La squadra di Vincenzo Italiano partirà dalla vittoria conquistata in occasione del match d’andata, terminato 1-0 a favore dello Spezia alla luce della rete messa a segno nel primo tempo da Emmanuel Gyasi.

ITALIANO – “E’ tutto ancora da giocare – ha dichiarato alla vigilia il tecnico dello Spezia -. Siamo all’ultimo atto di una stagione straordinaria. Sappiamo che saranno 95 minuti di fuoco. Il Frosinone cercherà in tutti i modi di ribaltare il risultato, ma noi dobbiamo mantenere sempre lo stesso spirito che ci ha portato fin qui. Il Frosinone è una squadra che non muore mai, è riuscita a fare delle rimonte strepitose con il Cittadella e il Pordenone. Non dovremo abbassare la guardia. Sono tranquillo perché i ragazzi hanno dimostrato di tenerci, di metterci grande cuore e attaccamento. Sarà una partita da giocare come abbiamo sempre fatto, ci vorrà un’altra prestazione ad altissimo livello. Manca l’ultimo sforzo, possiamo ottenere qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Noi ci proveremo con tutte le forze”.

NESTA – “Sul piano tattico cambierà qualcosa – ha spiegato, invece, l’allenatore del Frosinone -. Dopo la partita ho parlato con il presidente, ma l’ho fatto anche ieri: ci chiede di massimo impegno e chiaramente di portare il Frosinone in Serie A. Dionisi squalificato? Sarà un’assenza pesante. Per noi è importantissimo, ma ci sono altri giocatori e magari anche qualcuno più fresco. Sarà importante l’aggressività: cuore, grinta e testa saranno necessarie per provare a ribaltare il risultato. Affronteremo un impegno difficile, ma l’abbiamo già fatto altre volte e possiamo farcela di nuovo. Non ci spaventa niente, dipenderà tutto da quanto saremo decisi nelle occasioni che ci capiteranno. Magari ne serviranno solo due, oppure dieci per ribaltare il risultato”.

DOVE VEDERLA IN TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn, Dazn1 e su Rai 2, e in streaming sullo stesso Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3) – Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M.Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. A disp.: Krapikas, Desjardins, Vignali, Mora, Bastoni, Di Gaudio, Ragusa, Ramos, Gudjohnsen, Mastinu, F.Ricci. All.: Vincenzo Italiano.

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Krajnc, Szyminski, Zampano, Tribuzzi, Gori, Vitale, Paganini, Matarese, Citro, Ardemagni. All.: Alessandro Nesta.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.