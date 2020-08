Playoff Serie B, Spezia-Frosinone 0-1: trionfo Italiano, liguri per la prima volta in Serie A

Lo Spezia perde ma riesce comunque a ritornare in Serie A.

Sul campo dello stadio Picco è andata in scena la sfida tra lo Spezia e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione del ritorno della finale dei playoff. I liguri erano forti del risultato dell’andata, una vittoria per 1 a 0 che aveva permesso loro di ottenere un grande vantaggio in vista della gara odierna. Molto più complessa, d’altra parte, la situazione dei ciociari, che per ribaltare il risultato avevano bisogno di due reti considerato il miglior piazzamento dei bianchi nel corso della regular season.

Partono benissimo gli ospiti che al minuto 12 creano l’occasione più importante della gara: sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva a Beghetto, che calcia forte con il sinistro e colpisce in pieno il palo, Scuffet graziato e si rimane dunque sullo 0 a 0.

Primo tempo molto aggressivo da parte del Frosinone, che prova più volte a rendersi pericoloso in avanti: lo Spezia però si aggrappa alle parate di Scuffet il quale riesce a mantenere invariato il risultato per tutta la prima parte della gara.

Nel secondo tempo non cambia la sostanza della partita, con i ciociari che riescono a trovare la meritata rete del pareggio al minuto 61: Ciano premia con un bellissimo colpo di tacco l’inserimento di Rohden, che davanti al portiere avversario non sbaglia e firma la rete dello 0 a 1, riaprendo il discorso qualificazione.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Frosinone, che nonostante il successo per 1 a 0 non riesce comunque a ritornare in massima serie. Dopo Benevento e Crotone è quindi nota la terza squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A: sarà lo Spezia guidato da Vincenzo Italiano, che per la prima volta nella sua storia supera l’ostacolo della Serie B e giocherà con le big del calcio italiano.