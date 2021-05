Playoff Serie B, oggi le semifinali di ritorno: Lecce e Monza a caccia del riscatto. Il programma

Due gare da dentro o fuori.

Nella giornata di oggi andranno in scena le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. Dopo Empoli e Salernitana, sono ancora quattro le squadre in corsa per la promozione in Serie A: Lecce, Venezia, Monza e Cittadella.

Le semifinali di andata hanno lanciato Venezia e Cittadella, che hanno battuto in casa rispettivamente Lecce e Monza. Se tra Lecce e Venezia è ancora tutto aperto, con i giallorossi a caccia del riscatto, pronti a ribaltare la sconfitta per 1-0 patita al “Penzo”, sembra più arduo il compito di Balotelli e compagni dopo lo 0-3 subito la scorsa settimana.

Gli uomini di Brocchi dovranno vincere con almeno tre gol di scarto, indipendentemente dal numero di gol. Non contano, infatti, le reti in trasferta e non sono previsti i supplementari: in caso di parità nel punteggio, passerà il Monza in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. La qualificazione del Lecce alla finale passa, invece, attraverso una vittoria: la squadra di Eugenio Corini dovrà come minimo replicare l’1-0 subito all’andata.

IL PROGRAMMA

LECCE-VENEZIA ore 18:30

MONZA-CITTADELLA ore 20:45

La finale, in gare di andata e ritorno, è in programma il 23 e 27 maggio.