Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1: dominio biancorosso, Berra accorcia per il ritorno

Il Monza domina il Pisa nella finale d'andata dei playoff di Serie B, ma un sussulto finale della formazione nerazzurra porta il punteggio finale sul 2-1 e rimette in corsa per la Serie A la squadra di D'Angelo

Il Monza batte 2-1 il Pisa ma resta ancora tutto aperto per la finale di ritorno. Sfida piena di emozioni quella dello U Power Stadium, nella quale biancorossi e nerazzurri hanno dato vita ad un confronto al cardiopalma, pieno di occasioni da una parte e dall'altra. A sbloccarla subito, dopo 10 minuti, è la formazione di Giovanni Stroppa , che grazie a Mota Carvalho mette subito il parziale sul binario giusto in vista della gara di ritorno.

Il Pisa spinge nella prima frazione, andando anche vicino al gol del pareggio ma senza però trovare un concreto spunto vincente per battere Di Gregorio. Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio della formazione di casa, grazie Gytkjær che - dopo un colpo di testa di Carvalho respinto dal portiere - mette dentro la rete del 2-0. Un gol che sa di ipoteca sul match, se non fosse per un altro colpo di testa, quello di Berra, che nel recupero accorcia le distanze e riaccende in maniera significativa le speranze del Pisa in vista della gara di ritorno che i nerazzurri giocheranno in casa.