Playoff Serie B, Delneri: “Cagliari, Bari e Parma favorite. Ma occhio a Pohjanpalo”

"Sarà il Cagliari a fare compagnia a Frosinone e Genoa in A? Cagliari, Bari e Parma sulla carta sembrano avere qualcosa in più rispetto a Sudtirol, Reggina e Venezia - ha dichiarato Luigi Delneri, intervistato ai microfoni della 'Gazzetta del Sud' -. Ma non ci sarà da fidarsi perché anche chi si è classificato all’ottavo posto è in grado di dare filo da torcere alle cosiddette big. I ragazzi di Vanoli sono in forma e lo hanno dimostrato negli ultimi due mesi trascinati da Pohjanpalo", ha concluso l'ex tecnico fra le altre di Palermo, Udinese e Brescia.