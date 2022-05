Playoff Serie B, Ascoli-Benevento le formazioni ufficiali: Lapadula sfida Tsadjout

Le formazioni ufficiali della sfida tra Ascoli e Benevento, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio De Luca

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Benevento, match valido per i play off di Serie B 2021/2022. I bianconeri arrivano meglio al confronto grazie alla posizione nella classifica generale della regular season e di conseguenza, in caso di parità anche in eventuali tempi supplementari, staccheranno il pass per le semifinali senza passare dalla lotteria dei calci di rigore. I campani di Caserta sono motivati ed in cerca di riscatto dopo un finale negativo e cercheranno la vittoria. In palio la semifinale contro il Pisa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 di questa sera allo Stadio Del Duca.