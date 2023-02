Pisa-Venezia, probabili formazioni: D’Angelo con Gliozzi, Vanoli punta su Pohjanpalo

Al via la venticinquesima giornata del campionato di Serie B

Quasi tutto pronto per Pisa-Venezia. Il match - valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 - è in programma alle ore 20.30 all'Arena Garibaldi. La squadra di Luca D'Angelo è reduce da una convincente vittoria contro la Reggina di Filippo Inzaghi. Tre punti dall'elevato peso specifico in chiave playoff e che hanno rilanciato le ambizioni nerazzurre dopo due pareggi e due sconfitte in campionato. Dall'altra parte il Venezia di Paolo Vanoli sta attraversando un ottimo momento di forma. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite contro Cittadella, Benevento e Spal. I lagunari sono usciti, adesso, dalla zona calda del campionato e hanno un punto di vantaggio sul Perugia sedicesimo in classifica.

D'Angelo, salvo sorprese, opterà per un 4-3-2-1 con Morutan e Gliozzi alle spalle di Sibilli. Vanoli dovrebbe rispondere con un 3-5-2 confermando la coppia in attacco formata da Pierini e Pohjanpalo. Un totale di 9 gol e 6 assist in 23 presenze per l'attaccante finlandese, vera e propria carta in più di Vanoli nella seconda parte di stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Gargiulo; Morutan, Gliozzi, Sibilli. A disp.: Livieri, Caracciolo, Marin, Torregrossa, Esteves, Zuelli, Masucci, M. Tramoni, De Vitis, Moreo, Rus, L. Tramoni. All.: D'Angelo.

Venezia (3-5-2): Joronen; Ceppitelli, Carboni, Hristov; Candela, Ellertson, Jajalo, Tessmann, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Maenpaa, Busato, Beghetto, Svoboda, Busio, Andersen, Milanese, Cheryshev, Ciervo, Johnsen, Novakovich. All.: Vanoli.

Arbitro: Paterna di Teramo.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Venezia e Pisa sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) con telecronaca di Davide Polizzi. Il match sarà visibile anche in live streaming su DAZN, Helbiz, Sky Go e Now, previo abbonamento e utilizzo delle apposite app su smart tv e dispositivi mobili.