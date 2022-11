Pisa-Ternana 3-1, D’Angelo batte Lucarelli e distanzia il Palermo. La classifica di B

Dopo la sconfitta del Parma contro il Modena di poche ore prima, la Serie B assiste ad un altro risultato a sorpresa in questo quattordicesimo turno. Il Pisa di D'Angelo ha battuto la Ternana di Lucarelli per 3-1 all'Arena Garibaldi e mette su un altro mattoncino per la salvezza nerazzurra. Terza vittoria interna consecutiva per la compagine toscana.