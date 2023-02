Pisa-SudTirol, Bisoli: “38 punti, nostro obiettivo vicino. Salire? Sì, in montagna”

"Il Pisa ha dei valori superlativi, non dimentichiamoci che l'anno scorso ha perso la finale playoff. È normale aver sofferto ma la nostra è una squadra che nella sofferenza sa starci, quindi porti a casa queste vittorie su palla inattiva anche se è vero che l'occasione migliore dopo l'abbiamo avuta noi con Odogwu che poteva raddoppiare in contropiede mentre il Pisa poteva pareggiare su calcio di punizione. Diciamo che il pareggio poteva essere il risultato giusto per la loro mole di gioco ma il calcio sa essere beffardo. Oggi avete visto che quando arrivavano al limite non riuscivano mai a tirare. Prestazioni come queste mi fanno ben sperare perché siamo a 38 punti e l'obiettivo salvezza cominciamo a vederlo.Quando le squadre avversarie pensano di aver trovato il nostro punto debole gli cambi qualcosa e vanno nuovamente in difficoltà. Oggi De Col ha fatto una partita superlativa, Casiraghi sembrava una mezzala difensiva. Questi ragazzi si meritano tutti i complimenti che stanno ricevendo, perché la nostra è una vera favola e bisogna esaltarla. Eravamo ultimi e adesso siamo quarti. Salire? No, al massimo per andare in montagna".