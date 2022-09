Pisa, si va verso l’esonero di Maran. D’Angelo pronto al rientro in panchina

Nessuna vittoria, due pareggi e ben quattro sconfitte in queste sei giornate di Serie B 2022-2023 sono un bottino troppo misero per una squadra ambiziosa come quella nerazzurra, ad oggi ultima in classifica. Il club toscano, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe intenzionato ad esonerare Rolando Maran per far rientrare in panchina Luca D'Angelo. Il tecnico che lo scorso anno andò vicinissimo alla Serie A con la finale play-off persa contro il Monza, è stato uno dei profili vagliati dalla dirigenza rosanero prima di scegliere Corini.