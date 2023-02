Pisa-Perugia, probabili formazioni: Castori in emergenza, Moreo-Gliozzi dal 1′

La sfida Pisa-Perugia è in programma alle 20:30 allo Stadio "Arena Garibaldi"

Pisa e Perugia apriranno quest'oggi la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Una gara che si prospetta equilibrata, quella che vedrà protagoniste le due compagini che si sfideranno alle ore 20:30 allo Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani".

Dopo oltre due mesi di digiuno, i nerazzurri proveranno a tornare a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Un successo in casa che manca dallo scorso 17 dicembre, quando gli uomini di Luca D'Angelo hanno battuto il Brescia. Da quel momento, due sconfitte ed un pareggio fra le mura amiche. "La mia squadra deve incrementare la qualità del gioco e trovare maggiore continuità all'interno della stessa partita. Procediamo troppo a sprazzi: rispetto ai mesi finali del 2022, abbiamo perso un po' di fluidità nella manovra. Ritengo che la chiave di lettura principale del recente calo di risultati in casa sia questa. Ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo accelerare sul piano delle prestazioni e del pensiero: vorrei una squadra più coraggiosa e molto più intensa nelle giocate", ha spiegato il tecnico del Pisa alla vigilia, in sede di conferenza stampa.

Nove sono i punti raccolti nelle ultime cinque partite dalla squadra di Fabrizio Castori, reduce dalla vittoria per 3-0 ottenuta contro la Ternana. Risultati che hanno portato al momento il Perugia fuori dalla zona retrocessione. Il Grifo, inoltre, è stato capace di battere nel 2023 Bari e Reggina. "Il nostro campionato è in corso. Le partite una volta giocate passano nel dimenticatoio, a prescindere dal risultato. Siamo concentrati sul Pisa, che è una delle squadre più forti di questo campionato. Abbiamo preso una strada che ci ha portato ad essere in ripresa ma non possiamo abbandonarci ai bilanci", le parole del tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Se D'Angelo può contare su tutto il gruppo a disposizione, Castori dovrà rinunciare a diversi giocatori: Angella, Rosi, Cancellieri, Ekong, Olivieri, Di Serio, oltre allo squalificato Lisi. Recuperati Struna, Dell'Orco e Curado. Dubbi in avanti per il tecnico nerazzurro, con Gliozzi che dovrebbe spuntarla ancora una volta su Torregrossa. Il terzetto d'attacco sarà completato da Morutan e uno tra Sibilli e Moreo. Chance dal primo minuto per Di Carmine, mentre alle sue spalle agirà Kouan.

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Gliozzi. All.: D'Angelo.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Dell'Orco, Sgarbi, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi, Paz; Luperini; Di Carmine, Kouan. All.: Castori.