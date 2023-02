Pisa-Perugia 2-1: espulsioni e rimonta. D’Angelo con Marin e Morutan schianta Castori

Pisa e Perugia terminano in inferiorità numerica nell'anticipo del venerdì di Serie B. Confronto disputatosi allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, a partire dalle ore 20.30, valido per la ventiseiesima giornata. Primo tempo a tinte biancorosse, grazie alla rete dal dischetto di Tiago Casasola. Seconda frazione di gioco ribaltata con grande intensità dalla formazione di Luca D'Angelo, che prima con Morutan e poi con Marin incide una fondamentale vittoria per la classifica nerazzurra. Sconfitta nonostante una buona prestazione, la compagine di Fabrizio Castori. Quest'ultima sempre aggressiva e tatticamente preparata per ogni sfida, lascia punti di prestigio per strada che sarebbero stati utili ad uscire dalla lotta per non retrocede.