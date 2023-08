Pisa-Parma, le probabili formazioni: Aquilani senza Tramoni, Partipilo dal 1′

E' tutto pronto per la sfida tra Pisa e Parma , in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Arena Garibaldi". Gli uomini di Alberto Aquilani , dunque, ospiteranno la squadra che dopo i primi due turni è al comando a punteggio pieno della classifica di Serie B . La compagine guidata da Fabio Pecchia , infatti, è reduce da due vittorie di fila conquistate contro Feralpisalò e Cittadella : quattro le reti messe a segno e nessun gol incassate. Il Pisa , invece, lo scorso weekend ha battuto la Sampdoria in trasferta a Marassi. Un successo che dà slancio e morale ai padroni di casa, nonostante le diverse defezioni.

Contro il Parma, d'altra parte, Aquilani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match valevole per la terza giornata del torneo cadetto M. Tramoni, Touré, Caracciolo, Torregrossa, Barberis, Gliozzi, De Vitis e Campani. Da valutare le condizioni di Moreo e Marin: il capitano ha rimediato una forte contusione ad un dito del piede, ma dovrebbe stringere i denti e riuscire ad essere della gara. "Potrebbe essere un problema. I medici sono preoccupati. Abbiamo avuto tanti infortuni, non so se è stata la preparazione o altro, ma sono preoccupato", ha dichiarato il tecnico del Pisa al termine della sfida contro la Sampdoria. Mentre Pecchia dovrà rinunciare a Valenti, Camara, Charpentier, Man e Cobbaut. "Stanno tutti bene, questo mi fa essere fiducioso - le parole dello stesso Pecchia in vista del match -. Ci sono partite da giocare per vincere, sia nella prima parte del campionato ma anche fino a maggio".