Pisa-Monza, l’U-Power Stadium verso la finale playoff: installato maxischermo

Ultimo atto dei playoff di Serie B, domani 29 maggio in campo Pisa e Monza nella finale di ritorno per la promozione in Serie A. In vista della sfida di fondamentale importanza, il Comune di Monza ha installato all'interno del terreno di gioco di casa, l'U-Power Stadium", un maxischermo della grandezza di 30 mq per permettere ai tifosi di casa di riempire lo stadio.