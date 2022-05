Pisa-Monza, da Lucca a Puscas: i convocati di D’Angelo per la finale playoff di B

Il tecnico Luca D'Angelo ha diramato la lista dei convocati per il ritorno della finale playoff di Serie B tra Pisa e Monza

Pisa e Monza sono pronte a darsi battaglia per staccare il pass direzione prossimo massimo campionato italiano. Dopo il due a uno della finale di andata in favore del Monza, la squadra di D'Angelo ha bisogno di una vittoria per ribaltare il risultato. Di seguito, l'elenco dei convocati del coach del Pisa per la finalissima dei playoff di Serie B.