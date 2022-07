Pisa, Maran si presenta: “Vogliamo essere protagonisti in Serie B. Rosa da limare”

“Sono stato contagiato dall’entusiasmo di questa piazza e questa società oltre che dalle prospettive e dalla voglia di crescere. Voglio mettere la mia professionalità al servizio di tutti, cercando di fare il meglio possibile in questa nuova avventura per essere protagonisti in Serie B. La mia ultima avventura in questa categoria è finita come lo scorso anno del Pisa e quindi c’è un po' di spirito di rivalsa. Cercheremo di puntellare la rosa per essere competitivi e fra i presenti ho visto la voglia di migliorare rispetto a un anno fa. A volte i contraccolpi possono essere positivi e spingere a fare ancora meglio. D’Angelo? Non l’ho ancora sentito, ma lo farò perché qui ho trovato tutte persone che godono di grandissima stima nei suoi confronti e questa cosa mi fa molto piacere”.