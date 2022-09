Pisa, Maran: “Riscattarci facendo punti in modo forte e deciso, Voglio una svolta”

“Questa gara diventa importante per il momento che stiamo vivendo, dopo un inizio così è normale che una partita come quella con la Reggina abbia questo peso, dobbiamo svoltare dopo questa parentesi negativa in cui abbiamo fatto anche un passo indietro. Dobbiamo riscattarci facendo punti in modo forte e deciso. A Bolzano sono andato via dal campo perché ero nervoso e in questi casi è meglio chiudersi in uno stanzino e dare un cazzotto alla porta, mi è dispiaciuto e avrei voluto essere sotto la curva, sono uno che ci mette sempre la faccia e lascio alla squadra gli onori della ribalta, ma ho pensato di nascondermi per un discorso di proteste. Il mio carattere è questo e lo conoscono ben tutti. Il confronto? Le motivazioni ormai le abbiamo sviscerate e ora c’è da fare legna, il modo migliore per approcciarsi con la tenacia e la giusta cattiveria è essere compatti. Vogliamo cominciare un campionato diverso, abbiamo cambiato qualcosa in settimana e sono convinto che con la compattezza riusciremo a centrare il risultato che vogliamo. Affrontare la capolista poi deve essere uno stimolo, non è una squadra da salvezza come dice Inzaghi perché ha inserito tanti giocatori di categoria e la sua partenza dimostra che la conoscenza del campionato aiuta. - continua ancora Maran come riporta Sestaporta - Spero che Esteves dalla prossima settimana possa aggregarsi al gruppo, abbiamo già cambiato cinque linee difensive e l’obiettivo deve essere dare sostanza al lavoro settimanale. Dobbiamo sempre fare i conti con qualche defezioni, non abbiamo ancora Torregrossa e Caracciolo, poi si è fermato anche De Vitis. Non dobbiamo aver paura di niente per i progressi che abbiamo ottenuto. Cohen? Ci sono delle trattative in corso, quindi preferiamo non convocarlo”.