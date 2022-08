Pisa, Lucca: “Grazie per aver creduto in me e per aver assecondato il mio percorso”

Ormai un nuovo giocatore dell'Ajax, Lucca saluta così i tifosi del Pisa

L'avventura di Lorenzo Lucca al Pisa si è conclusa dopo solamente un anno, con sei reti siglate in trenta presenze in Serie B. Il centravanti ex Palermo sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ajax in Olanda. Il classe 2000 ha voluto salutare i tifosi nerazzurri tramite questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"Ho lottato su ogni pallone.

Ho impiegato ogni energia, in allenamento ed in partita, per questa maglia e per questi colori. Ho provato a dare il meglio, in campo e fuori, come calciatore e come uomo.

Grazie ai tifosi e grazie alla città di Pisa per avermi accolto, in breve tempo, come uno di voi, ne sono fiero!

Grazie alla Società per aver creduto in me e per aver assecondato sempre il mio percorso.

Vi saluto tutti con un grande abbraccio. Forza Pisa!"