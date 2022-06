Pisa, il presidente Corrado su Lucca: “Prematuro mandarlo in Serie A, le esigenze…”

Il presidente del Pisa risponde così ad una possibile cessione in Serie A di Lucca

Giuseppe Corrado , presidente del Pisa , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb in merito ad una possibile cessione dell'ex Palermo Lorenzo Lucca in Serie A :

"Lucca in Serie A? Adesso è prematuro, faremo a breve il punto della situazione per le esigenze dei vari giocatori e per perfezionare la nostra rosa, che dovrà essere importante. Lo richiedono le tante partite, alle quali vorremmo arrivare con la migliore delle soluzioni".