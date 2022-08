Pisa-Genoa, Blessin: “Dobbiamo lavorare, ma ci teniamo stretta questa vittoria”

Così il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, intervenuto in salata stampa al termine del match contro il Pisa per analizzare il successo maturato dai suoi all'"Arena Garibaldi". Nonostante il buon risultato e il primo posto in classifica, l'allenatore non si ritiene pienamente soddisfatto dell'approccio alla gara dei suoi.

"Abbiamo recuperato tanti palloni, ma il problema era che li abbiamo persi velocemente e ci siamo fatti trovare alcune volte scoperti. Martinez con le sue parate è stato bravo a tenerci in gioco, ma dobbiamo migliorare nel possesso palla. Avremmo dovuto colpire nel secondo tempo in contropiede. C’è da gestire meglio: abbiamo tenuto a galla il Pisa. Però c’è da sottolineare che non è facile vincere qui. Noi in testa alla classifica? Sono solo tre partite. C’è da migliorare ancora tanto: ripeto ancora che non è facile vincere a Pisa, siamo stati bravi, dobbiamo lavorare, ma ci teniamo stretti questa vittoria".