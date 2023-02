Pisa, D’Angelo: “Venezia? Non ci inganni loro classifica, hanno rosa importante”

Sulla rosa: "Noi abbiamo la rifinitura oggi pomeriggio, ma pensiamo di convocare tutti, anche Torregrossa. Se giocherà però non lo so, dipende da tanti fattori, non ha un minutaggio ampio ma non viene in panchina così per caso, può anche giocare. Caracciolo? È a disposizione, si sta allenando regolarmente con la squadra ma sono scelte mie le altre, anche confrontandomi con lui per capire come sta di volta in volta. Rinnovi? Quando ci sono calciatori in scadenza la società mi interpella, poi chiaramente la decisione spetta a club e giocatore, ma quando mi è stato chiesto cosa pensassi di Mastinu e Nicolas ho dato il mio assenso: i ragazzi meritano i rinnovi".