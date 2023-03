Pisa, D’Angelo: “Palermo forte, per vincere servirà grande gara. Brunori e Tutino…”

"Per migliorare il rendimento casalingo dobbiamo tornare alle prestazioni contro Modena, Ternana e Brescia, se vogliamo riuscire a vincere anche contro il Palermo. Considerando che i ragazzi sono tutti a disposizione, sarà mio compito scegliere la formazione migliore sulla base anche della stanchezza dopo la gara di Parma, con l’unico acciaccato è Rus che ha un problema alla schiena. Il fatto che il Pisa abbia una buona base difensiva è sicuramente un vantaggio, perché se non si subisce reti poi basta una sola rete per portare a casa i tre punti, mentre per ciò che riguarda la crescita complessiva della squadra ciò dipende anche dall’aver oramai preso conoscenza di tutti i giocatori della rosa compresi quelli che meno conoscevo. Anche contro il Palermo servirà giocare su alti livelli, ripetere una certa prestazione per portare a casa la vittoria. La squadra dal punto di vista fisico sta bene, anche Gliozzi si è allenato con noi in settimana, e quindi farò solo scelte tecniche, vedrò quelli più idonei per questo tipo di gara, considerando però anche il fatto stanchezza: forse chi è un po' indietro di condizione è Rus, che sta stringendo i denti per qualche problema alla schiena, ma anche lui comunque è a disposizione".